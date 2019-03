Ouders van slachtoffer vliegtuigcrash zoeken maker van videobeelden Wouter Spillebeen

08 maart 2019

14u59 0 Aalter De ouders van Olivier Vermeersch (28), de vlieginstructeur uit Aalter die samen met de 16-jarige Willem Stul uit Eeklo om het leven kwam toen hun ULM in Frankrijk neerstortte, zoeken naar videobeelden van de crash. Dat schrijft de Franse regionale krant Courrier Picard.

Olivier en Willem waren in augustus op een zomervliegkamp in de Sommestreek. Ze hingen nog maar een half uur in de lucht met hun ULM, een ultralicht gemotoriseerd vliegtuig, toen het ineens mis ging. Ze verstuurden nog drie keer een S.O.S.-bericht en stortten neer op een akker in Rue, zo’n 20 kilometer van het vliegveld. Ze overleefden de crash niet.

Nu lanceerden de ouders van Olivier via de Franse pers een oproep. ”We hebben begrepen dat het laatste deel van de vlucht gefilmd zou zijn door een jonge persoon die op dat moment op camping ‘Les Trémières’ verbleef in Saint-Quentin-en-Tourmont”, vertelde moeder Pascale Boudolf aan de krant Courrier Picard. “Het onderzoek loop nog en we hebben geen toegang tot de rapporten, dus we proberen de zaken op een andere manier vooruit te helpen. We zouden graag de maker van de video vinden om zo de juiste omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Ter plaatse hebben we die persoon niet gevonden.”

Wie meer weet, kan contact opnemen met de familie via het e-mailadres pascale.boudolf@hotmail.be.