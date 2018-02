Oude 'Slagerij Madeleine' wordt OCMW-huis 27 februari 2018

02u49 0 Aalter De oude 'Slagerij Madeleine' in de bocht van de Brugstraat en de Drogenbroodstraat in Aalter wordt door het OCMW van Aalter verbouwd tot een nieuw complex.

Het OCMW huurt het pand al tien jaar en geeft er vluchtelingen onderdak. Vorig jaar kon de gemeente het pand kopen voor iets meer dan 400.000 euro. En er zijn grote plannen, die nog eens meer dan 500.000 euro gaan kosten. "We gaan voor een totaal nieuw concept", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Wellicht gaan we het gebouw plat gooien en iets nieuws bouwen. Bij de renovatie van het huis in Aalter-Brug hebben we ondervonden dat dit meestal de goedkoopste oplossing is. In de plaats komt een lokaal opvanginitiatief met vier plaatsen en ook een doorgangswoning voor vier personen. Die doorgangswoning kan dan tijdelijk gebruikt worden door mensen die in de problemen zitten. Soms kloppen mensen bij ons aan die door hun partner aan de deur gezet worden en letterlijk op straat staan. Die kunnen we dan tijdelijk opvangen in die doorgangswoning."





In het nieuw complex komt er ook een sociale kruidenier. Daarvoor zal het OCMW samenwerken met vzw De Toevlucht die vandaag al een voedselbank runt in de Sint-Jozefsstraat. "Bij de maandelijkse voedselbedeling van De Toevlucht moeten de mensen vaak op de stoep aanschuiven omdat het zo druk is. De sociale kruidenier zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Daar kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben om tegen spotprijzen etenswaren te kopen. Op die manier leren ze ook met geld en budget omgaan", zegt Luc De Meyer nog. (JSA)