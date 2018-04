Oude politiecel wordt spreekruimte OCMW 20 april 2018

Het OCMW van Aalter heeft verbouwingswerken uitgevoerd in het gemeentehuis. Er zijn vier nieuwe spreekruimtes.





De spreekruimtes zijn er om cliënten te ontvangen die in volle privacy een gesprek willen. Ze zitten in de linkervleugel van het gemeentehuis, waar heel vroeger nog de politie zat. "Onder andere de oude politiecel en de wapenkamer zijn omgebouwd", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Wie helemaal op zijn privacy staat, kan de nieuwe spreekruimtes zelfs bereiken via een achteringang van het gemeentehuis, aan de kant van het Emmaüsinstituut. Vooral voor cliënten in bijvoorbeeld drugsbegeleiding is discretie vaak heel belangrijk. We hebben 100.000 euro geïnvesteerd in de werken." (JSA)