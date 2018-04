Oude pastorie is nu kinderopvang 23 april 2018

De oude pastorie van Lotenhulle is verbouwd en is vanaf nu de nieuwe kinderopvang Het Lobolleke.





Er is plaats voor 42 kinderen. "De pastorie van Lotenhulle werd in 1857 gebouwd", zegt schepen Bieke De Neve (CD&V). "Het is goed dat we het buitenaanzicht van het gebouw kunnen behouden hebben, en dat we binnenin nieuwe functies voorzien. Op de benedenverdieping is er nu de kinderopvang. De muziekvereniging kan repeteren op de eerste verdieping. En we hebben ook nog een ruime bovenverdieping die ideaal is als vergaderzaal voor de verenigingen. Een deel van de tuin wordt binnenkort opengesteld als soort van openbaar parkje midden in het dorp." De gemeente Aalter investeerde 800.000 euro. (JSA)