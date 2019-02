Oude Muziekacademie maakt plaats voor parkzone en overdekte parking Gemeente kiest bewust voor groen in plaats van appartementsblok Joeri Seymortier

18 februari 2019

22u00 0 Aalter De oude Muziekacademie in de Stationsstraat in Aalter wordt gesloopt na de ingebruikname van het nieuwe Kunstencentrum aan het station. In de plaats komt geen nieuw woonproject, maar wel een open parkzone met een overdekte parking. “Als gemeente moet je die keuzes durven maken, om zo de toekomst van Aalter nog mooier te maken”, zegt Pieter De Crem.

Volgend jaar opent het nieuwe Kunstencentrum aan het station in Aalter. De oude Muziekacademie in de Stationsstraat in Aalter zal dan niet meer gebruikt worden. De gebouwen zijn helemaal uitgeleefd en alleen nog goed om gesloopt te worden. De gronden zouden in het centrum van Aalter miljoenen kunnen opbrengen, als projectontwikkelaars daar appartementen bouwen. Maar titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) heeft andere plannen met de site.

“We kiezen midden in de Stationsstraat voor een groene oase, een parkfunctie en een extra overdekte parking voor de bezoekers van de winkeliers in ons centrum”, zegt Pieter De Crem. “We gaan voor het systeem dat we ook aan de Boomgaard toegepast hebben. Een overdekte parking die half onder de grond zit, en op het dak van de parking komt een mooi nieuw centrumpark. Als gemeente is het belangrijk om die keuze zelf te maken. De gemakkelijkste oplossing zou inderdaad zijn om de Muziekacademie te slopen, en daar appartementen te laten bouwen. Maar zo duw je Aalter echt niet de goede richting uit. Aan de Boomgaard boven de nieuwe parking zouden er ook eerst appartementen komen, maar dat hebben we tegen gehouden. De open ruimte tussen de Warande en de Boomgaard, is vandaag een unieke parel in het centrum. Als we dat ook nog eens verderop in de Stationsstraat kunnen doen, wordt ons centrum daar alleen maar beter van. Wat meer ademruimte midden in de drukke Stationsstraat.”

Alijntjesschool

De Muziekacademie is vandaag een beeldbepalende gevel, midden in de Stationsstraat. De gebouwen zijn totaal versleten. Eén van de vleugels moest zelfs al gesloten worden, wegens te gevaarlijk om nog les in te geven. Een deel van de lessen van de Muziekacademie zijn dan ook verhuisd naar de schoolgebouwen van het Emmaüsinstituut. “In een vorig leven was de Muziekacademie nog de Alijntjesschool, wat later het Sint-Gerolfinstituut werd en nu het Emmaüsinstituut is”, zegt Pieter De Crem. “Ik heb als kleine jongen nog zelf op school gezeten in de Stationsstraat. In het schooljaar 1968-1969 zat ik in het eerste studiejaar, en toen moest ik zelfs op zaterdagvoormiddag nog naar school. Als de gebouwen gaan verdwijnen, verdwijnt er inderdaad een stuk Aalterse geschiedenis. Maar er komt iets heel moois voor in de plaats”, zegt De Crem nog.