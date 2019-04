Oud klooster Knesselare wordt (met de natte vinger) geschat op 800.000 euro Joeri Seymortier

16 april 2019

17u26 0 Aalter Het oude klooster in de Kloosterstraat in Knesselare wordt door de gemeente geschat op een verkoopwaarde van 800.000 euro.

Begin dit jaar was er commotie op de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Aalter, omdat de gemeente de goedkeuring vroeg voor de aankoop van het oude klooster in Knesselare, maar niemand toen kon zeggen wat de hele site precies zou kosten. In de meerjarenplanning duikt nu het bedrag van 800.000 euro op. “Dat is ook niet veel meer dan een ruwe schatting van onze diensten”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “We moeten echt het officiële schattingsverslag afwachten. Maar in het meerjarenplan moeten we een bedrag schrijven, en dat doen we nu met 800.000 euro. We gaan langs de Steenweg op Deinze in Aalter de gronden van het oud magazijn verkopen, en we hopen daar ook 800.000 euro voor binnen te halen. Het zou mooi zijn mochten die twee transacties voor een nuloperatie zouden zorgen. Maar dat blijft afwachten.”

De site van het klooster in Knesselare is 13.000 vierkante meter groot. Het oudste deel van het klooster dateert van 1856. De gebouwen aan de straatkant zijn de vroegere meisjesschool, en er naast staat de oude directeurswoning. De laatste bestemming van het klooster was een opvang voor asielzoekers.