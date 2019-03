Oud-burgemeester Erné De Blaere was jeugdvriend van betreurde renner Jean-Pierre Monseré: “Zelfs samen op huwelijksreis geweest” Aalter geeft zondag 10 maart startschot voor Grote Prijs Monseré Joeri Seymortier

07 maart 2019

08u04 0 Aalter Aalter is op zondag 10 maart de startplaats voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Niet toevallig, want oud-burgemeester Erné De Blaere van Knesselare was destijds een jeugdvriend van Jempie. “We hebben uren samen op de fiets gesleten. Tot hij door een stom ongeval weggerukt werd”, zegt Erné De Blaere.

Aalter heeft een traditie wat grote wielerwedstrijden betreft, en organiseert zondag de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Erné De Blaere (71) is trots dat de nieuwe fusiegemeente Aalter daar in investeert. Monseré was de beloftevolle renner die in 1971 op 22-jarige leeftijd verongelukte, en heel het land toen met verstomming achterliet. “Jean-Pierre en ik waren echte jeugdvrienden”, vertelt Erné De Blaere. “Ik ben als jonge kerel ook drie jaar beroepsrenner geweest. Bij de jeugd won ik gemakkelijk 20 tot 25 wedstrijden per jaar, en zo heb ik Jean-Pierre leren kennen. We waren echt heel goede vrienden. Tijdens de vakanties kwam hij twee weken bij mij in Knesselare logeren, of trok ik naar Roeselare. We zijn ongeveer op hetzelfde moment getrouwd, en zijn zelfs met ons vier samen op huwelijksreis geweest. Ik herinner mij nog dat hij op die huwelijksreis een telefoontje kreeg, dat hij alsnog de grote winnaar was van de Ronde van Lombardije. Hij was daar tweede geëindigd, maar de eigenlijke winnaar werd betrapt op doping. Daardoor was Jean-Pierre uiteindelijk toch de eindoverwinnaar. Ik weet niet wat hij daar aan verdiend heeft, maar ik herinner mij wel dat we daar ’s avonds ‘ne goeien’ op gedronken hebben.”

Harde wereld

Kort na de plotse dood van boezemvriend Monseré heeft ook oud-burgemeester De Blaere zijn fiets aan de haak gehangen. “Natuurlijk had dat er iets mee te maken, maar ik had ook een zware knieblessure opgelopen. Ik was ook nooit zo goed geweest als Jean-Pierre, dus uiteindelijk ben ik gestopt. Ja, het is dan politiek geworden. De twee werelden zijn allebei hard, en een wereld van iedereen voor zich. Ook al gaat het om ploegsport, het is overal en altijd vechten voor je eigen plaatsje”, zegt De Blaere.

Volksfeest

Elke Aalternaar wordt op zondag 10 maart uitgenodigd naar het gratis wielerfeest. “De site rond het gemeentehuis van Aalter wordt één grote feestzone”, zegt schepen Dirk De Smul. “Om 10.30 uur worden de renners voorgesteld op het podium. Om 11.40 uur wordt de officieuze start gegeven, voor een lokale ronde. Om 12 uur is er in de Europalaan dan de echte start, en dan rijden de renners door de acht deelgemeenten van onze nieuwe fusiegemeente. Van Aalter rijden ze naar Deinze, Lozer, Nokere, Zulte, Oeselgem, Wakken, Tielt, Pittem en Ardooie, om zo in Roeselare aan te komen. De supporters uit Aalter die zondag met de bus naar de aankomst gaan, zullen stoppen aan het kerkhof, om het graf van Monseré te groeten.”