Oprichters Houtemvrienden stoppen en schenken 2.000 euro aan vzw De Toevlucht Joeri Seymortier

31 december 2018

14u54 0 Aalter Gert en Ann Janssens stappen na tien jaar uit het bestuur van de Houtemvrienden in Aalter, en doen dat met een cheque van 2.000 euro aan vzw De Toevlucht.

“We hebben verschillende activiteiten op poten gezet voor de bewoners van Houtem”, zeggen Gert en Ann. “De grootste activiteit is de rommelmarkt die begonnen was met 123 standhouders. Dit jaar waren er 245. We deden het jaar na jaar met volle overgave. De Houtemvrienden gaan verder. Wij wilden de helft van wat op de rekening stond wel aan een goed doel in Aalter schenken. We hebben gekozen voor De Toevlucht, die andere instaat voor voedselbedeling aan kansarmen.”