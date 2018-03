Opnieuw rijdt een truck zich klem onder tunnel 14 maart 2018

Een truck heeft zich voor de zoveelste keer vastgereden onder de tunnel in het centrum van Aalter. De chauffeur kwam met de schrik vrij, maar zijn vrachtwagen liep veel schade op.





Een hoogtebeperking van 3,25 meter, aangeduid met borden op de tunnel zelf en langs de rijbaan, maar toch reed de Roemeense trucker van het Aalterse bedrijf Luvinex gisteren rond 13.15 uur de tunnel in. Zijn stuurhut raakte net onder de tunnel, maar zijn oplegger was te hoog. Ruim de helft werd kapot gereten en donderde naar beneden.





De rijbaan bleef versperd tot de vrachtwagen getakeld werd. Al was er niet veel verkeershinder. De tunnel zelf moest niet gestut worden door de harde aanrijding.





