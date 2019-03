Opluchting bij personeel: Bekaert Aalter buiten schot bij herstructurering 281 bedreigde jobs allemaal in West-Vlaamse fabrieken Joeri Seymortier

14u25 0 Aalter Bekaert Aalter blijft voorlopig buiten schot bij de grote herstructurering binnen de groep, die donderdag werd aangekondigd. Er worden in totaal 281 jobs geschrapt, en de fabriek in Moen gaat zelfs volledig dicht. In Aalter kan iedereen zijn job behouden. De stad heeft de voorbije jaren een fusie ondergaan en heet nu Bridon Bekaert.

In de vestiging van Bridon Bekaert in Aalter werken vandaag 140 personeelsleden. Het nieuws van de dreigende ontslagen bij Bekaert sloeg ook bij hen donderdagochtend in als een bom, maar al snel werd duidelijk dat in de fabriek in Aalter geen ontslagen vallen bij deze saneringsronde. Aan de fabriekspoort in Aalter was donderdag niets opvallends te zien. Er reden zoals anders vrachtwagens aan en af. Aan de aangekondigde staking van vrijdag zal het personeel van Aalter normaal gezien ook niet deelnemen.

Plantmanager Koenraad Roeygens van Bridon Bekaert Aalter had donderdag de handen vol met informatierondes bij het personeel. Het personeel is opgelucht, maar leeft heel erg mee met hun collega’s in West-Vlaanderen. “Er wordt ons beloofd dat er in Aalter niets zal veranderen”, klonk het donderdagmiddag aan de poort. “We hebben hier natuurlijk ons deel al gehad. In 2012 werden hier meer dan 300 mensen koud op straat gezet. We hebben de indruk dat het hier nu echt wel goed gaat in onze fabriek, maar zekerheid heb je de dag van vandaag natuurlijk nooit.”

Nieuwe machines

De Bekaert-fabriek in het West-Vlaamse Moen gaat volledig dicht en de productie verhuist naar Tsjechië. Alles voor de reserveonderdelen verhuist naar Slowakije. Ook de onderzoeksafdeling van Bekaert in Deerlijk krijgt zware klappen. Ook in de vestiging in Ingelmunster zijn er afvloeiingen. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is blij dat de hakbijl niet in de vestiging van Aalter wordt gezet. “Als je hoort dat er een grote herstructurering komt bij Bekaert, is het altijd schrikken”, zegt burgemeester Hoste. “Gelukkig blijft de fabriek in Aalter nu buiten schot, maar we hebben hier jaren geleden ons deel wel gehad natuurlijk. Door de samenwerking met Bridon is Bekaert Aalter echt een sterk bedrijf geworden. Er worden vooral kleinere kabels gemaakt en dat ligt goed in de markt. Er werd zelfs nog geïnvesteerd in nieuwe machines en materialen, dat is altijd een goed teken. Duimen dat het daar zo blijft.”

Sinds 1964

Het verhaal van Bekaert Aalter begon in 1964, toen in Zwevegem beslist werd om ook in Aalter een fabriek te openen. In de topjaren werkten er 1.500 personeelsleden in Aalter en rolde 130.000 ton staaldraad per jaar van de band. In 2012 werd zwaar geherstructureerd en werden zowat 300 van de toen nog 400 mensen aan de deur gezet. Bekaert Aalter zou toen verderdoen met een honderdtal personeelsleden. Twintig hectare van de fabrieksterreinen werden verkocht en zijn ondertussen herontwikkeld. Er zitten nu tientallen kleinere bedrijven op die plaats.