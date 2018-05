Opleidingen met hartstarter 22 mei 2018

02u29 0

Aalter organiseert verschillende opleidingen om inwoners te leren reanimeren met een hartstarter of een zogenaamd AED-toestel. Van 22 mei tot en met 14 juni wordt in elke deelgemeente een opleiding gepland. Je kan je inschrijven via www.aalter.be/aed, of op 09/325.22.00. (JSA)