Opleiding zorgkundige 25 mei 2018

Familiezorg en Thuiszorg De Zon uit Aalter begint binnenkort met een nieuwe opleiding tot verzorgende en zorgkundige. Er is een infomoment, met uitleg over de opleiding zelf en het beroep van verzorgende en zorgkundige. Op maandag 28 mei om 13.30 uur in het regiohuis van Thuiszorg De Zon, Boomgaard 12 in Aalter. Info 09/371.92.27 of www.thuiszorgdezon.be. (JSA)