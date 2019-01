Opgepast voor wisseltruc in Aalterse straten (vooral bij senioren) Joeri Seymortier

29 januari 2019

11u25 0 Aalter Er wordt gewaarschuwd voor een man die in de straten van Aalter vooral oudere mensen aanspreekt, en geld steelt met een wisseltruc.

De voorbije dagen en weken werden verschillende feiten gemeld. Gemeenteraadslid Jesse De Meulenaere (Groen) vraagt extra waakzaamheid. “Mijn oma was onlangs een van de slachtoffers”, zegt Jesse De Meulenaere. “De oudere mensen worden aangesproken door iemand die vijf euro kleingeld heeft, en dat graag zou wisselen in een briefje. Wanneer je dan je portemonnee open doet, leiden ze je af en dan stelen ze vliegensvlug het geld uit je beugel. Hoe ze het doen weet ik niet, maar die mannen zijn echt vingervlug. De wisseltruc werd al toegepast op de parking achter de kerk, aan het station en in de winkelstraat van Aalter. Wij roepen de politie op om vooral op de woensdagmarkt extra patrouilles te houden.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) looft de politie. “Je mag de inzet van onze politie niet onderschatten. Ze zijn alert en slagen er regelmatig in om zo’n misdadigers bij de kraag te vatten. Maar volledig voorkomen zal wellicht nooit kunnen”, zegt Hoste nog.