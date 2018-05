Open Vld-voorzitter Vic De Jaegher op lijst provincie 28 mei 2018

Vic De Jaegher, voorzitter van de Open Vld in Aalter en Knesselare, is afgelopen weekend verkozen om de provincielijst van Open Vld te versterken in Oost-Vlaanderen.





Wat de liberalen in de nieuwe fusiegemeente Aalter gaan doen, blijft ondertussen onduidelijk. De laatste maanden is het compleet windstil in het kamp van Open Vld. Vorig jaar stapte een groot deel van het bestuur op na interne onvrede. "De provincie is een ander niveau, en een nieuwe uitdaging voor mij", zegt Vic De Jaegher. "Voor wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen zijn er bij Open Vld nog wat invullingen te doen. Er wordt nog geschoven om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten. Meer kan ik daar vandaag nog niet over kwijt. We zijn alvast gestart met onze campagneleuze 'Gewoon Doen' via blauwe borden in het straatbeeld van Aalter en Knesselare te brengen", aldus De Jaegher.





(JSA)