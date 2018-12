Open Vld Plus spat nu al uit elkaar Nummer 2 Mieke Vertriest onafhankelijk in gemeenteraad Joeri Seymortier

18 december 2018

19u00 0 Aalter Open Vld Plus Aalter spat nog voor de start van de nieuwe legislatuur als een luchtbel uit elkaar. Enkel Vic De Jaegher en Mieke Vertriest geraakten verkozen, maar Mieke Vertriest zal als onafhankelijke zetelen. De partij houdt dus eigenlijk maar één zitje over. “Ik ben zwaar ontgoocheld in hun manier van werken”, zegt Vertriest.

Open Vld Plus trok met torenhoge ambities naar de verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente van Aalter en Knesselare. Maar met 9,5 procent van de stemmen en maar twee zetels, werden de verwachtingen niet ingelost. De nederlaag zorgde na 14 oktober voor een pak interne discussies, en die hebben nu zware gevolgen. Mieke Vertriest gaat als nummer twee van de partij als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad.

“Ik ben ontgoocheld in de manier waarop binnen Open Vld Plus Aalter aan politiek gedaan wordt”, legt Mieke Vertriest haar beslissing uit. “De ambities waren hoog, en sommige mensen droomden luidop van zes tot acht zetels. Dus veel mensen waren ontgoocheld. Na de verkiezingen werd ik benaderd door mensen die niet verkozen waren, maar eisten dat ik mijn zetel zou afgeven. Dat is zelfs met zware intimidatie gebeurd. Ik wil echt geen vuile was buiten hangen, maar dat is niet mijn manier van werken. Ik kan met sommige mensen niet meer door dezelfde deur, dus daarom ga ik als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen. Ik ben sowieso geen honderd procent blauwe, maar een vrouw van honderd kleurtjes samen. Ik doe aan politiek omdat ik mij wil inzetten voor de lokale economie. En dat kan ik ook als onafhankelijk raadslid.”

“Geen andere zot?”

Spijt dat ze de tweede plaats op de lijst van Open Vld Plus aanvaard heeft, is er niet. “Ik ben volop voor dit nieuw avontuur gegaan en heb daar geen spijt van”, zegt Vertriest. “Ik vraag mij wel af waarom ze mij ooit de tweede plaats op de lijst aangeboden hebben. Ik krijg nu van sommige mensen van Open Vld Plus te horen, dat ik niet geschikt zou zijn om in de gemeenteraad te zetelen. Hebben ze mij dan enkel op twee gezet omdat daar een vrouw moest staan, en ze geen andere ‘zot’ vonden? Na de verkiezingsavond van 14 oktober heb ik mij op geen enkel moment meer gesteund gevoeld. Dan moeten ze ook niet schrikken dat ik nu onafhankelijk ga zetelen.”

Tweede wissel

De nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Aalter moet op woensdag 2 januari om 20 uur nog de eed afleggen. Maar nu al zijn er een pak verschuivingen. Vorige week geraakte bekend dat Sofie Vermeersch de overstap maakt van N-VA naar CD&V. Daarmee bestaat de nieuwe gemeenteraad nu uit 18 leden van CD&V en twee leden van N-VA in de meerderheid. De oppositie wordt gevormd door de zes verkozenen van Groen, één zitje voor Vlaams Belang, nu nog één zitje voor Open Vld Plus, en dan Mieke Vertriest als onafhankelijke.