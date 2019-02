Op de mountainbike: ‘Dwars door de bossen van Vlaanderen’ Joeri Seymortier

08 februari 2019

08u50 0 Aalter WTC Aalter Sportief organiseert op zondag 10 februari ‘Dwars door de bossen van Vlaanderen’.

Dat wordt een VTT en cyclotocht voor wielertoeristen. Inschrijven en vrij starten kan zondag van 8.30 tot en met 11 uur in het Sportpark, Lindestraat 17 in Aalter. Deelnemen kost 4 of 6 euro.

Info: 0473/89.84.99, jeanluc561@telenet.be of www.aaltersportief.be.