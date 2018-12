Ook al gezien? ‘Huis van de Kerstman’ staat op Boomgaard Joeri Seymortier

17 december 2018

10u23 0 Aalter Ook al de houten chalet gezien op de Boomgaard in Aalter? Het blijkt het ‘Huis van de Kerstman’ te zijn van Unizo.

Komende zondag 23 december zal de Kerstman zijn intrek nemen in het ‘Huis van de Kerstman’ op de Boomgaard in Aalter. Unizo heeft de man uit Lapland twee dagen geboekt, en laat die op zaterdag 22 en zondag 23 december in de winkelstraten lopen. Op zondag kan je op de Boomgaard binnenpiepen in het ‘Huis van de Kerstman’ en kan je met de man op de foto. Iets verderop op het Hof van Praet wordt zondag ook een kerstmarkt georganiseerd.

Ondertussen loopt ook nog altijd de eindejaarsactie van Unizo. Wie bij vier verschillende handelaars stempels verzameld, kan tot 1.500 euro aan Aalterbonnen winnen.