Oogstfeesten krijgen weer eigen weekend TRACTORPULLING MEER DAN DUBBEL ZO GROOT JOERI SEYMORTIER

03 mei 2018

02u39 0 Aalter Na enkele jaren afwezigheid keren de Oogstfeesten terug. Meer dan 30 jaar waren ze een begrip in Aalter, maar drie jaar geleden werden ze omgebouwd tot Summerfest Aalter. Nu wordt weer een apart weekend Oogstfeesten gehouden, met de grootste tractorpulling van het land.

Summerfest vindt dit jaar plaats in het laatste weekend van juli, maar een weekend later wordt weer volop de kaart getrokken van de Oogstfeesten. "De naam Oogstfeesten wordt inderdaad weer van onder het stof gehaald", zegt organisator Geert Wyckstandt. "Op zondag 5 augustus, een week na Summerfest, gaan we het hele feestterrein vrij maken voor de grootste tractorpulling van het land. We hebben altijd 120 tractoren gehad op de tractorpulling, maar nu willen we op twee banen werken en hopelijk naar 350 tractoren groeien. Summerfest is intussen een volwaardig en modern muziekfestival. Daarom koppelen we de tractorpulling daar nu van los en gaan we dat deel weer als Oogstfeesten in de markt zetten."





Omdat de tractorpulling nu de week na Summerfest gehouden wordt, kan de organisatie sterk groeien. "De feesttent zal afgebroken worden, zodat we het hele terrein vrij hebben voor de ronkende motoren", zegt Wyckstandt. "We zullen op de Oogstfeesten wel springkastelen bouwen voor de kinderen en ook wat kermisattracties boeken, maar het gaat op de Oogstfeesten vooral over de tractorpulling. Dirk De Smul zal ook dit jaar presenteren, en doet dat zoals niemand anders kan. Voor onze familie is het natuurlijk ook nostalgie dat de Oogstfeesten weer als naam gebruikt worden. Vader André Wyckstandt zaliger is daar destijds mee begonnen."





Frank Boeijen

De organisatie van Summerfest Aalter en de Oogstfeesten wordt nu uit elkaar getrokken. Het programma voor Summerfest is klaar. Na drie jaar is het duidelijk dat die naam nu voor een muziekfestival staat. "Op vrijdag 27 juli komen Radio Guga, Coco Junior XL, The Confetti's, Les Truttes, Def Dames Dope en The Amazing Flowers", zegt mede-organisator Ellen Eggermont. "Op zaterdag 28 juli is er onze traditionele fuif met enkele grote dj-namen: Mark with a K, Pat B, Frank, Freaquency en DJ Wout. Zondag 29 juli brengen we opnieuw een brok pure muzieknostalgie door de mannen van Golden Earring op ons podium te zetten. In het voorprogramma zetten we een andere klassebak: Frank Boeijen. Er is op zondag nog meer muziek van Green Onions, Pussy Willow en The Second Revolution. Ook de Golden dj's komen achter de draaitafel staan, en staan samen in voor meer dan 200 jaar aan muziekervaring op Summerfest", zegt Ellen nog.





Info: www.summerfest-aalter.be.