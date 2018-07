Onthaalpoort naar Bulskampveld 25 juli 2018

02u31 0

Maria-Aalter krijgt een onthaalpoort voor het landschapspark Bulskampveld. Dat natuurgebied ligt grotendeels op West-Vlaams grondgebied, maar ook vanuit Maria-Aalter kan je de bossen van het Bulskampveld in. Dat moet de komende jaren duidelijker worden, en daarom zal in Maria-Aalter aan een onthaalpoort gewerkt worden. Ook het domein Menas van de Broeders van Liefde in Maria-Aalter zit mee in het project van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). De minister trekt alles samen 292.000 euro uit voor de inrichting van het landschapspark Bulskampveld, goed voor zestig procent van de kostprijs. Ook de gemeente Aalter betaalt een deel. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begint deze zomer nog met de werken, die ongeveer 120 werkdagen zullen duren. (JSA)