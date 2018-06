Ondergrondse parking twee dagen dicht 27 juni 2018

De ondergrondse parking aan de Boomgaard, in het centrum van Aalter, kan twee dagen lang niet gebruikt worden. Door onderhoudswerken is de parking op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni niet toegankelijk voor wagens. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de afwerking van de tweede ondergrondse parking, net er naast. De opening van dat nieuwe deel is gepland voor midden juli. (JSA)