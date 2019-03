Ondergrondse parking centrum Aalter blijft gratis: “Maar systeem nodig om langparkeerders weg te halen” Joeri Seymortier

02 maart 2019

16u03 0 Aalter Het gemeentebestuur van Aalter zoekt een manier om de langparkeerders weg te halen uit de nieuwe ondergrondse parking aan de Boomgaard.

De ondergrondse parking werd uitgebreid en vernieuwd, en biedt nu plaats aan 200 wagens. Je kan er gratis parkeren, en dat is pal in het centrum een luxe. Maar te veel bewoners van de appartementen er rond gebruiken hun garage de laatste tijd als opslagruimte, om hun wagen dan in de ondergrondse openbare parking te parkeren. “Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “De ondergrondse centrumparking is vooral bedoeld voor de klanten van onze winkels, en voor bezoekers van horeca in de buurt. Nu zien we te vaak dat buurtbewoners daar een beetje hun privé parking van maken. Voor CD&V Aalter is een auto een partner, omdat we die gewoonweg nodig hebben. De auto wegpesten uit ons centrum gaan we dus nooit doen. Maar die langparkeerders moeten weg uit de ondergrondse parking. We gaan op zoek naar een systeem, waardoor parkeren daar gratis kan blijven, maar wel beperkt in de tijd. Zo zal er in de ondergrondse parking altijd plaats zijn voor klanten van de middenstand en de horeca, en voor bezoekers van mensen die in het centrum wonen.”