Ondanks werken in centrum: “Kerstverlichting komt er aan!” Joeri Seymortier

06 december 2018

08u55 0 Aalter Voorlopig is er van kerstsfeer niets te merken in het centrum van Aalter. Toch zal die er komen. “Op vrijdag 7 december wordt de kerstverlichting opgehangen”, klinkt het.

Het centrum van Aalter gaat gebukt onder grote wegenwerken, maar dat wil niet zeggen dat er dit jaar geen kerstsfeer komt. Voorlopig is er nog niets van kerstverlichting te merken, maar daar komt zeker verandering in. “Laat Sinterklaas eerst zijn ding doen, en daarna zetten wij het licht op groen voor de Kerstman”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk De Smul (CD&V). “We hebben een externe firma aangesproken die de kerstverlichting in de centrumstraten en in de deelkernen in één dag zal ophangen. Ook op de Boomgaard wordt ondanks de werken mooie kerstverlichting voorzien. Dat is voorzien op vrijdag 7 december. We kunnen dan een volle maand genieten van de mooie verlichting.”

De kerstverlichting in Aalter en de deelgemeenten kost een pak geld. De gemeente betaalt maar liefst 40.000 euro aan de firma die de lichtjes installeert en ook weer weg haalt. De gemeente kiest voor dat huursysteem, en heeft geen eigen verlichting meer in huis.