Ondanks nieuwe poging Groen: De Crem wil geen spreekrecht voor burgers Joeri Seymortier

01 februari 2019

12u08 0 Aalter Er komt geen spreekrecht voor burgers op de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Aalter.

In Knesselare bestond de traditie dat inwoners van de gemeente bij de start van de gemeenteraad het woord konden vragen, om zo een probleem of situatie van algemeen belang onder de aandacht te brengen. In de nieuwe fusiegemeente Aalter is die mogelijkheid geschrapt. “Een jammere zaak dat het spreekrecht voor burgers zomaar geschrapt wordt”, zegt kersvers gemeenteraadslid Jesse De Meulenaere (Groen). “Een gemiste kans voor de nieuwe fusiegemeente. Goede gewoontes uit Knesselare worden volgens ons beter gewoon verder gezet in Aalter. Waarom willen wij als gemeenteraad niet elke maand een kwartier van onze tijd aan de burger geven? Wij zijn er nochtans vooral om naar die mensen te luisteren.”

Pieter De Crem (CD&V) reageert niet, maar keurde het nieuwe reglement goed zonder dat er sprake is van spreekrecht voor de burgers. Voor De Crem zijn de verkiezingen de mooiste vorm van burgerinspraak. “De burger heeft elke zes jaar de kans om zijn gedacht te zeggen, en doet dat in Aalter ook zeer duidelijk”, liet De Crem eerder al optekenen.