Ondanks de sneeuw maar weinig ongevallen tijdens ochtendspits JDG

30 januari 2019

12u04 0 Aalter Het aantal sneeuwongevallen bleef woensdagochtend eerder beperkt. Zo kreeg de politiezone Aalter-Knesselare, ondanks de hevige sneeuwval, maar een drietal meldingen binnen van ongevallen ten gevolge van het gladde wegdek.

Alle drie de ongevallen vonden tussen 8 uur en 10 uur ‘s ochtends plaats. Er raakte gelukkig niemand gewond bij de verkeersincidenten. Het eerste ongeval vond plaats in Nieuwendam, daar reed een auto in op een boom nadat hij begon te slippen. Ook in Straatem begon een wagen te slippen door het gladde wegdek: de bestuurder kreeg zijn auto niet meer onder controle en knalde tegen een container aan de kant van de baan. Een derde chauffeur had zich vastgereden aan Brug Zuid, en moest met zijn wagen terug op de baan geholpen worden.