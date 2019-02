Onbekende stapt door pas gegoten beton bij centrumwerken Aalter Joeri Seymortier

13 februari 2019

15u10 0 Aalter Een onbekende is door het pas gegoten beton op de Boomgaard in Aalter gestapt, en heeft heel wat schade aangericht.

Deze week werd achter het oud gemeentehuis op de Boomgaard de eerste strook beton gegoten, die naar de garages van de appartementen moet leiden. De zone werd afgespannen, maar ’s nachts is er toch iemand door het halfdroge beton gestapt. De voetstappen zijn duidelijk zichtbaar in het beton. “Gelukkig moet er nog een laagje van het beton af en zal de schade hopelijk meevallen. We kunnen alleen maar hopen dat dit een ongeluk is, en dat niemand zoiets met opzet doet”, zegt de werfleider.

Ondertussen zijn iets verderop ook de werken in het smalle deel van de Stationsstraat gestart, tussen de Standaard Boekhandel en het Dwarsstraatje. Daardoor kan je de komende weken niet door de Stationsstraat tot aan de Markt rijden. De omleiding die je nu moet volgen is dezelfde als die op woensdagvoormiddag, tijdens de wekelijkse markt.