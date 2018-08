Omrijden door werken Boomgaardstraat VERKEERSCIRCULATIE DOOR CENTRUM WIJZIGT TOT BEGIN NOVEMBER JOERI SEYMORTIER

17 augustus 2018

02u25 0 Aalter Het verkeer in het centrum van Aalter loopt sinds gisteren helemaal anders. De Boomgaardstraat is dicht voor rioleringswerken, en daardoor moet omgereden worden. De werken waren niet echt ruim aangekondigd, en daardoor reden heel wat bestuurders zich gisteren toch vast aan de werken. De handelaars blijven bereikbaar.

Eerst het goede nieuws. Voor het verkeer dat van aan het station richting Rond Punt rijdt, verandert er niets. De Stationsstraat en Lostraat blijven in die richting gewoon bereikbaar. Voor het verkeer dat langs de kant van het Rond Punt naar het centrum komt, is de situatie sinds gisteren wel helemaal anders. Je moet aan bakkerij Delice al afslaan in de Kestelstraat, om zo dan via de Processieweg, de Molenstraat en de Weibroekdreef het centrum van Aalter te bereiken. Wie naar het postkantoor of de bibliotheek in de Boomgaardstraat moet, kan vanaf nu ook de Boomgaard ter hoogte van de Standaard Boekhandel weer inrijden. Daar wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd voor plaatselijk verkeer.





"Er moet een volledig nieuwe riolering in de Boomgaardstraat komen, dus de werken zijn best ingrijpend", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De grondwerken zouden eind september al klaar moeten zijn. Hoogdringend, want de riolering onder de Boomgaardstraat zit op veel plaatsen helemaal kapot. In oktober wordt dan de nieuwe rijweg aangelegd, een beetje zoals nu ook in de Bellemstraat gebeurt. De werken in de Boomgaardstraat zouden begin november achter de rug moeten zijn. Dan zullen aansluitend ook op de Boomgaard nog werken gebeuren, maar daar moet geen nieuwe riolering gestoken worden. De werken zijn daar dus ook veel minder ingrijpend. De werken in het smalle deel van de Stationsstraat en de Markt, zijn ten vroegste voor begin volgend jaar. Belangrijk om weten: ook al moet je nu uit sommige richtingen een paar straten omrijden, toch blijven zo goed als alle handelszaken in ons centrum perfect bereikbaar."





Bewonersbrief volgt

Dat je vanuit de Lostraat nu niet meer in de Bellemstraat en de Boomgaardstraat kan, staat sinds gisteren aangeduid ter hoogte van Bakkerij Delice. Toch negeerden heel wat bestuurders de verbodsborden, waardoor ze zich vastreden aan de werken. De werken waren wel kort aangekondigd op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad, maar toch waren heel wat mensen gisteren verrast. Een infocampagne is er de voorbije weken niet geweest. "Een nieuwe verkeerssituatie vraagt altijd wat aanpassing. Voor de buurt volgt er zo snel mogelijk nog een bewonersbrief", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste nog.