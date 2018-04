Omgeleid verkeer moet door 'speelstraat' rijden 11 april 2018

02u36 0 Aalter Pech voor de kinderen uit de Schevestraat in Aalter. Hun straat zou tijdens de paasvakantie een speelstraat worden, maar de straat wordt nu gebruikt als omleggingsweg.

In plaats van geen verkeer in de paasvakantie is het net extra druk in de Schevestraat. Het kruispunt van de Bellemstraat met de Processiestraat en de Molenstraat is nog tot eind volgende week dicht voor wegenwerken. Het verkeer omleiden kan enkel langs de Schevestraat. Groen is niet te spreken dat de gemeente eerst een speelstraat goedkeurt, maar er dan wagens en zelfs trucks doorstuurt.





"Een jammere situatie, maar er is geen andere oplossing", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Omdat het kruispunt van de Bellemstraat met de Molenstraat dicht is, moet de omleiding via de Schevestraat. De goedkeuring voor de speelstraat was er, maar door de werken moeten we die nu intrekken. Tijdens de komende zomervakantie zal de Schevestraat met honderd procent zekerheid een speelstraat kunnen worden", zegt waarnemend burgemeester Hoste. (JSA)