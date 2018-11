Olivia zorgt voor trots viergeslacht Joeri Seymortier

19 november 2018

09u10 0 Aalter De kleine Olivia Goyens uit Lotenhulle bij Aalter zorgt voor een viergeslacht in de familie.

Olivia is de dochter van Niels Goyens en Maika Mestdagh (30) uit Lotenhulle. De kleine spruit werd een maand te vroeg geboren, maar wel net op de eerste huwelijksverjaardag van de trotse ouders. Op het doopfeest ging het viergeslacht maar al te graag op de foto. Gerda Verniest (52) uit Knesselare is de oma, en Charlina De Baene (73) uit Knesselare is de overgrootmoeder van het viergeslacht.