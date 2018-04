OCMW krijgt drie elektrische fietsen 26 april 2018

Het OCMW van Aalter heeft drie elektrische fietsen in gebruik genomen. In eerste instantie zijn ze bedoeld om de maatschappelijk werkers de korte verplaatsingen binnen Aalter op een milieuvriendelijke manier te laten doen. "Maar er zijn meer mogelijkheden", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "De elektrische fietsen zullen ook gebruikt kunnen worden door onze cliënten die een job vinden, maar daar niet geraken omdat ze geen vervoer hebben. Een elektrische fiets is dan vaak de perfecte oplossing."





(JSA)