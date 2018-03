OCMW breidt Seniorenkrant uit 16 maart 2018

02u40 0

Het OCMW van Aalter breidt het initiatief van hun Seniorenkrant uit. Twee keer per jaar wordt een eigen krantje samengesteld, dat tot nu bij alle 85-plussers in de bus viel. "We gaan dat uitbreiden", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Vanaf nu gaan we de Seniorenkrant bedelen aan alle 75-plussers. Dat gaat samen om 1.660 brievenbussen. In de Seniorenkrant maken we in december en in juni een overzicht van het belangrijkste nieuws van de voorbije maanden. Met veel foto's en ook in een groter lettertype." (JSA)