OC Kerkem krijgt nieuwe verwarming en zonnepanelen 12 april 2018

02u55 0

Het OCMW van Aalter plant werken aan het ontmoetingscentrum Kerkem in de Rerum Novarumstraat. "We plaatsen nieuwe verwarming op aardgas en er komen ook zonnepanelen op Kerkem", zegt voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Eind vorig jaar hebben we al nieuwe keukentoestellen geplaatst, werd een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst en werden ook akoestische panelen in de zaal aangebracht. Kerkem moet op die manier een volwaardig dienstencentrum voor onze senioren worden. Ons Senioreninfopunt daar is een zeer laagdrempelige manier om informatie te geven en om senioren de stap te laten zetten naar hulp." (JSA)