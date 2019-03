Nog meer aanschuiven op N49: na werken in Oosteeklo nu ook maandenlang werf op grens Maldegem en Eeklo Tijdens bouwverlof kan druk kustverkeer wel over vier rijstroken Joeri Seymortier

02 maart 2019

15u33 0 Aalter Maandag 4 maart starten grote onderhoudswerken op de brug van de N49 over het afleidingskanaal, op de grens van Maldegem met Eeklo. Tot het einde van dit jaar moet het verkeer ter hoogte van de verbrandingsoven op twee in plaats van vier rijstroken. Verderop in Oosteeklo wordt ook nog tot mei gewerkt, dus de komende maanden worden heel vervelend voor het verkeer op de N49 in het Meetjesland.

Er wordt al gewerkt op de N49 in Oosteeklo, en daar komt nu nog een groot werf bij op de grens van Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins. De werken situeren zich op de brug aan de bekende verbrandingsoven naast de Expressweg N49. Het wegdek van de brug, en ook de onderkant van de brug worden aangepakt. Het verkeer op de N49 moet de komende maanden in elke richting over één rijstrook. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind 2019. Vooral op warme dagen kan druk kustverkeer deze zomer voor veel hinder zorgen. Tijdens het bouwverlof wordt wel niet gewerkt, en dan kan het verkeer tijdelijk weer twee rijstroken in beide richtingen gebruiken.

Op één rijstrook

Fase 1 loopt van maandag 4 maart tot 15 juli. De aannemer start dan met de renovatie van de brug en werkt op de rijrichting Antwerpen langs de N49. “Tijdens deze werken wordt de brug richting Antwerpen afgesloten en rijdt alle verkeer op de N49 op één rijstrook in plaats van twee”, legt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) uit. “Het verkeer op de N49 rijdt in elke richting over één rijstrook op de rijrichting kust via twee doorsteken in de middenberm.”

Bouwverlof

Van 15 juli tot begin augustus is het bouwverlof en dan wordt er niet gewerkt. Het verkeer op de N49 rijdt dan terug over twee rijstroken in de beide richtingen. Van begin augustus tot december werkt de aannemer op de rijweg van richting de kust. Ook hier rijdt het verkeer terug over één rijstrook in de beide richtingen. Alle verkeer rijdt dan op de kant richting Antwerpen.

Onderzijde brug

“Tijdens de herstellingswerken zullen er per fase ook werken worden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug”, legt burgemeester Van Hulle nog uit. “Tijdens deze werken wordt de doorgang onder de brug afgesloten. Voor landbouwverkeer en aangelanden wordt een omleiding voorzien over de brug aan de Bredeweg, in de volksmond de Koebrug. Op de brug zullen tijdelijke verkeerslichten het verkeer beurtelings regelen”, aldus nog de burgemeester.

Iets verderop in Oosteeklo wordt een nieuwe brug over de N49 aangelegd, ter hoogte van de Stroomstraat. Daar wordt het verkeer ook afgeremd tot zeventig kilometer per uur. Tijdens de spits is het ook daar soms aanschuiven. In mei zijn die werken achter de rug.