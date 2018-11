Nog geen reglement: verenigingen mogen (nog) niet in nieuwe voetbalkantine Daring Maria-Aalter Joeri Seymortier

14 november 2018

12u00 2 Aalter De verenigingen van Maria-Aalter kunnen voorlopig nog geen gebruik maken van de nieuwe voetbalkantine. Er is nog geen gebruikersreglement.

Eind augustus al werd de nieuwe accommodatie van voetbalclub Daring Maria-Aalter feestelijk geopend door het gemeentebestuur van Aalter. Er werd maar liefst 800.000 euro geïnvesteerd. Toen werd al duidelijk gemaakt dat dit niet alleen een opsteker was voor de voetbalclub, maar het een nieuwe stek moest zijn voor alle verenigingen in het dorp. De voetbalclub krijgt voorrang, maar ook andere verenigingen zouden de lokalen kunnen huren. “Maar vandaag kan nog altijd geen enkele vereniging daar binnen”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Er is nog altijd geen gebruikersreglement, dus de zaal kan door niemand gehuurd worden. Dat kon toch al lang in orde gebracht zijn?”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) reageert lauwtjes. “Er wordt gewerkt aan de opmaak van een reglement”, was het enige wat hij hierover kwijt wou.