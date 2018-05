Nog 100 kaarten voor avant-première Jacques Vermeire 18 mei 2018

Jeroen Events haalt in het najaar komiek Jacques Vermeire en sportjournalist Ruben Van Gucht naar het auditorium van het gemeentehuis in Aalter. Er zijn nog maar een honderdtal kaarten te koop.





De nieuwe show 'Van 7 tot 77' speelt op zaterdag 20 oktober een avant-première in de theaterzaal van het gemeentehuis in Aalter.





"Met deze show gaat Jacques terug naar zijn nostalgische roots", zegt organisator Jeroen Wiggeleer. "Hij doet de show weer met een echte aangever. Vroeger was dit Luc Verschueren en nu is dat Ruben Van Gucht. Er komen heel wat nieuwe typetjes aan bod, maar ook de populairste oude typetjes zijn van de partij."





Kaarten kosten vanaf 24 euro, exclusief reservatiekosten. Ook vip-formules zijn mogelijk voor de show. Kaarten zijn te koop via de website op www.jeroenevents.be of via het gsm-nummer 0486/99.61.56. (JSA)