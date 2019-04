NMBS investeert 19 miljoen euro in station Aalter: extra sporen, verhoogde en beter bereikbare perrons en nieuw stationsgebouw Werken zijn deze week gestart en zullen tot vijf jaar duren Joeri Seymortier

11 april 2019

16u10 17 Aalter De NMBS en Infrabel gaan de komende jaren in Aalter maar liefst 19 miljoen euro investeren in de uitbreiding van de sporen, de aanpassing van de perrons, en de bouw van een nieuw station met parkeertoren. De gemeente zegt al langer dat er grootse plannen zijn, maar voor het eerst maakt de NMBS zelf bekend wat de concrete plannen zijn. Er zal gewerkt worden tot in 2023.

Bedoeling is om van het station van Aalter een integraal toegankelijk station te maken. Vandaag kan je de sporen enkel bereiken met trappen, en dat is een nachtmerrie voor minder mobiele reizigers, mensen met zware valliezen en jonge ouders met kinderwagens. “We gaan hellende vlakken aanleggen naar de perrons, zodat de toegang veel vlotter kan verlopen”, zegt woordvoerder Bart Crols van de NMBS. “Ook een volledig vernieuwde onderdoorgang wordt op dezelfde manier integraal toegankelijk vanuit het stationsplein. Het bestaande verouderde stationsgebouw zal verdwijnen. Er komt een multifunctioneel gebouw in de plaats. In dat gebouw komt er een onthaalfunctie voor de reizigers, maar ook parkeerruimte voor 450 auto’s en minstens 400 fietsen.”

Gemiddeld namen vorig jaar per dag bijna 2.200 reizigers de trein in Aalter. Bart Crols (NMBS)

Deze week zijn voor het station van Aalter al voorbereidende werken gestart. De werken aan het station vinden tegelijk plaats met de werken van Infrabel om het aantal sporen tussen Gent en Brugge te verdubbelen. Momenteel worden de werken aan de sporen tussen Landegem en Aalter opgestart. “De voorbereiding voor de opstart van de werken aan de perrons van Aalter is deze week gestart met het verplaatsen van de fietsenstalling aan het Stationsplein”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De fietsenstalling moet plaats maken voor de werf. Er staat nu een tijdelijke fietsenstalling voor het stationsgebouw, op het eiland. De echte werken aan de perrons starten aan het einde van de zomer, na het plaatsen van een tijdelijk perron. We hebben twee jaar geleden met de NMBS een samenwerkingsakkoord gesloten om de volledige stationsomgeving te vernieuwen. We zijn blij dat dit vanaf nu ook echt te zien zal zijn.”

Klaar in 2023

De plannen kosten handen vol geld, samen zowat 19 miljoen euro. Er is bij de NMBS 2,7 miljoen euro voorzien voor de vernieuwing van de perrons en het toegankelijk maken van de perrons. Er komen nieuwe schuilhuisjes, zitbanken en luifels. Infrabel investeert dan weer meer dan zes miljoen euro in Aalter in het kader van het project derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. En dan is er nog de tien miljoen euro die NMBS investeert in het nieuwe multifunctioneel gebouw, met loketruimte en parkeertoren. “Aan de bouw van dit gebouw wordt in 2021 gestart, met opening voorzien in 2022 of 2023, afhankelijk van hoe vlot de werken opschieten”, zegt Bart Crols. “Het station van Aalter bevindt zich op een van de drukste spoorlijnen van het land. Gemiddeld namen vorig jaar per dag bijna 2.200 reizigers de trein in Aalter.”