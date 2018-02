Nieuwe zaalverantwoordelijke 10 februari 2018

De gemeente Aalter heeft een nieuwe zaalverantwoordelijke aangesteld voor het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Aalter-Brug. Dat wordt vanaf nu Pierre De Baere. Hij neemt de taken over van Gerard Vermeire, die jaren vrijwilliger was bij de gemeente. Een zaal reserveren via www.aalter.be/accommodatie. (JSA)