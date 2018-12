Nieuwe verkaveling aan Sint-Jozefstraat heet Diepestraat en Berenakker Joeri Seymortier

22 december 2018

Aalter De straten van de nieuwe verkaveling aan de Sint-Jozefstraat in Aalter zullen Diepestraat en Berenakker heten.

Er komen 102 nieuwe woningen op de 4,5 hectare grond tussen de Sint-Jozefstraat en de Sportlaan in Aalter. De nieuwe verkaveling komt tussen de twee grote verkeersaders E40 en N44 te liggen. Dat ziet Groen niet zo zitten. Groen had eerder al kritiek, omdat de verkaveling volgens hen te groot is, en opnieuw voor een klassieke verkaveling gekozen wordt.

De gemeenteraad heeft nu de nieuwe straatnamen voor de verkaveling goedgekeurd. Het wegdeel dat start aan de Sint-Jozefstraat, zal de Diepestraat worden. Het wegdeel iets verderop in de verkaveling wordt de Berenakker.