Nieuwe straatnamen nog aangepast 15 mei 2018

03u08 0 Aalter De gemeenteraden van Aalter en Knesselare hebben nog enkele straatnamen voor de nieuwe fusiegemeente Aalter aangepast.

In totaal zullen vanaf januari 29 straten in Aalter en Knesselare een nieuwe naam krijgen. De gemeente had een lijst gemaakt, maar daarop volgde nog een openbaar onderzoek. Daar kwamen nog nieuwe suggesties op binnen, waardoor er nog aanpassingen doorgevoerd werden.





Deze straatnamen worden aangepast: de Kerkstraat in Aalter wordt uiteindelijk de Brevierweg, de Veldstraat tussen de Tieltsesteenweg en de Steenweg op Deinze wordt de Braamstraat, de Veldstraat tussen de Biesemveldstraat en de Kattewegel wordt de Heidestraat. De Kruisstraat in Aalter wordt de Mostaardputstraat.





In Knesselare wordt de Brugstraat de Brugse Heerweg. De Kouter wordt daar de Kouterweg.





Alle andere nieuwe straatnamen blijven zoals enkele maanden geleden beslist werd. De inwoners zullen door de gemeente begeleid worden in hun adresverandering. De volledige lijst kan je vinden op www.samensterkerbeter.be. (JSA)