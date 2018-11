Nieuwe parking aan voetbalcomplex SK Bellem Joeri Seymortier

19 november 2018

14u25 0 Aalter De gemeente Aalter gaat een nieuwe parking aanleggen aan de voetbalterreinen van SK Bellem, langs de Bellemdorpweg.

De parkeerplaatsen aan het voetbalcomplex, die loodrecht op de rijweg staan, verdwijnen. “Er wordt momenteel een nieuw fietspad aangelegd in de Bellemdorpweg, tussen de Bellemstraat en de Moerstraat”, legt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) uit. “Het fietspad komt deels op de plaats waar nu parkeerplaatsen liggen. Die parkeerplaatsen moeten dus verdwijnen. Om dat te compenseren zullen we de parking op het voetbalcomplex uitbreiden en heraanleggen. Er komen een vijftigtal parkeerplaatsen in dolomietverharding. Vandaag is er bij grote wedstrijden wel wat chaos rond het voetbalterrein van Bellem. Door de nieuwe parking zal dat verbeteren.”

Groen steunt de plannen niet voluit. “De wagens die van en naar de nieuwe parking rijden, zullen het fietspad kruisen”, zegt Patrick Bleyenberg (Groen). “Het wordt een fietspad waar fietsers in de twee richtingen op mogen fietsen. Wagens moeten dat fietspad kruisen, en dat zal voor gevaarlijke situaties zorgen”, voorspelt het raadslid nog.