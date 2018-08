Nieuwe machines voor propere fietspaden 21 augustus 2018

02u24 0

De technische dienst van de gemeente Aalter heeft gisteren twee nieuwe machines in gebruik genomen. Vooral de fietspaden, voetpaden en de kleine hoekjes van de gemeente zullen er mee aangepakt worden. "We hebben hier 110.000 euro geïnvesteerd", zegt schepen Patrick Verwilst (CD&V). "We hebben een nieuwe kniklader gekocht, waarop een borstelmachine geïnstalleerd kan worden. Terwijl geborsteld wordt, kunnen ook de graskanten recht gesneden worden. Daarnaast hebben we ook een mini-graafmachine gekocht, die ook op de kleinste plaatsen in onze gemeente ingezet kan worden. De aankoop werd natuurlijk afgetoetst met onze buren van Knesselare, want alles wat we nu kopen zal volgend jaar in de hele fusiegemeente ingezet worden." (JSA)