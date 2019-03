Nieuwe fase centrumwerken Aalter Joeri Seymortier

01 maart 2019

11u01 0 Aalter Er start de komende dagen een nieuwe fase in de grote centrumwerken in Aalter.

“Begin maart start de tweede fase: de verdere opbraak van de Stationsstraat. Nu het stuk van de Dwarsstraat tot de Markt”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De Stationsstraat blijft ook dan dicht voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt via de Weibroekdreef, Molenstraat, Processieweg, Kestelstraat en Lostraat in beide richtingen. Vanuit de Brouwerijstraat kun je nog altijd, via de Markt, naar de Bellemstraat.”

Begin april komt ook de Lostraat aan de beurt, tot net voor woonzorgcentrum Veilige Have. Daar wordt niet alleen de weg vernieuwd, maar wordt ook een nieuwe gescheiden riolering gestoken. In de derde en laatste fase worden de Markt en de Brouwerijstraat, tot aan het kruispunt met de Sint-Gerolflaan, vernieuwd. Tegen de zomer moeten de grote centrumwerken klaar zijn.

Een overzichtskaart vind je op www.aalter.be/werken.