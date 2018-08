Nieuwe brug en voetbalkantine 27 augustus 2018

Het dorp Maria-Aalter heeft de splinternieuwe spoorwegbrug en de nieuwe voetbalaccommodatie geopend.





De nieuwe brug over de spoorweg, in de Knesselarestraat, is het sluitstuk van een reeks investeringen die Infrabel in Aalter gedaan heeft. Er liggen nu drie nieuwe bruggen over de sporen en twee nieuwe tunnels onder de sporen. Samen goed voor een investering van maar liefst 13 miljoen euro. Voetbalclub Daring Maria-Aalter heeft sinds zaterdag ook een nieuwe accommodatie. De gemeente Aalter investeerde daar 800.000 euro. "Een opsteker voor de voetbalclub, maar het is een nieuwe accommodatie voor alle sportverenigingen", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). (JSA)