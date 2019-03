Nieuwe bistro op Markt Aalter: Waves specialiseert zich in dagverse vis en ontbijt Joeri Seymortier

08u32 0 Aalter De Markt van Aalter heeft een nieuwe bistro. Waves specialiseert zich in dagverse vis, en geeft ook elke dag ontbijt op bestelling.

Heidi Burvenich verliet dertig jaar geleden Aalter, maar keert nu terug met een eigen zaak. Visbistro Waves zit in het pand tussen Barz en het Brouwerhuys. “Ik ben blij dat ik terug in Aalter ben”, zegt Heidi. “Mijn man Pascal Vanderwal zit al dertig jaar in de viswereld, dus specialiseren wij ons in dagverse vis. We zijn heel bewust een bistro, om de drempel laag te houden. Iedereen is hier elke dag welkom, vanaf 9 uur ’s ochtends. Ook voor een koffie, een ijsje of een pannenkoek kan je hier gewoon binnen springen. Als enige in Aalter geven wij ook elke dag ontbijt, wel op reservatie.”

Waves is elke dag open vanaf 9 uur. Op woensdag sluit de zaak om 12 uur, na de wekelijkse markt. Ook op donderdag gesloten.