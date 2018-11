Nieuw in Aalter: Traiteur zet nieuwbouw en start met workshops Joeri Seymortier

07 november 2018

14u39 15 Aalter Traiteur Stefaan Leliaert (44) opent zijn nieuwe zaak in de Oostmolenhoek in Aalter, en start ook met workshops.

Oostmolenhoek ligt midden in het industrieterrein in Aalter. “De nieuwe zaak heeft drie afdelingen”, zegt Stefaan Leliaert. Hij was tien jaar lang de kok van Greenpark in Aalter, en is al tien jaar aan de slag als traiteur. “We hebben hier een volledig nieuw atelier gebouwd voor het traiteurwerk. Daarnaast is er ook een afhaalpunt, waar mensen elke dag ook slaatjes, pasta, koude schotels of een gerecht kunnen komen afhalen. Alles wordt hier steevast klaargemaakt met verse producten. Ook nieuw is onze workshopruimte. Die kan afgehuurd worden door groepen tot twintig personen. Dan gaan we samen zowat anderhalf uur koken, en kan je nadien in groep genieten van de gerechten en lekkere drankjes.”

Traiteur Stefaan heeft ook een foodtruck voor op feestjes. Info: www.traiteurstefaan.be.