Net gestart en Groen Aalter dient al klacht in tegen Pieter De Crem Joeri Seymortier

07 januari 2019

09u02 0 Aalter De nieuwe legislatuur is nog maar gestart en er is al een klacht van Groen Aalter tegen Pieter De Crem.

Groen Aalter legt nog maar eens een klacht neer bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen tegen de werking van de gemeenteraad. Deze keer gaat het om de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de eerste vergadering van deze nieuwe legislatuur. “Wij blijven bij de stemming van punten vragen dat elk raadslid apart zijn of haar stem kan uitbrengen”, zegt gemeenteraadslid Seppe Santens (Groen). “Al meer dan tien jaar dienen wij daar klacht voor in bij de gouverneur. Wanneer Pieter De Crem voorzitter is van de gemeenteraad, laat hij de punten steevast per fractie stemmen. Elk gemeenteraadslid heeft het recht zelf zijn of haar stem uit te brengen. Wat De Crem doet is in strijd met artikel 35 van het gemeentedecreet. De gouverneur heeft Pieter De Crem al verschillende keren op de vingers getikt, maar de voorzitter blijft aan zijn slechte gewoonten volhouden. Wij vinden dit een aanfluiting van de democratie in Aalter. We rekenen nu op daadkrachtige maatregelen van de hogere overheid. We hebben de klacht niet alleen ingediend bij de provincie, maar ook de bevoegde minister Homans op de hoogte gebracht. Als de spelregels niet nageleefd worden, zullen wij telkens reageren.”

De provincie onderzoekt het dossier. Of De Crem zijn manier van werken zal aanpassen, is zeer de vraag.