Nee tegen baanwinkels langs N44 BESTUUR STELT HANDELAARS GERUST BIJ AFGIFTE EISENBUNDEL JOERI SEYMORTIER

31 maart 2018

03u19 0 Aalter Aalter gaat elke aanvraag voor de komst van grote baanwinkels langs de Knokkeweg (N44) resoluut weigeren. Zeker nu een nieuw afrittencomplex voor de E40 aangelegd wordt, komen er heel wat aanvragen binnen. Maar de gemeente weigert en wil zo de handelaars in de kern van de gemeente ondersteunen.

Unizo Aalter, de belangenorganisatie van de handelaars en middenstanders , heeft gisteren een eisenbundel overhandigd aan het schepencollege van de gemeente. Daarin staat wat de handelaars in de gemeente anders willen zien. Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) stelde de delegatie alvast gerust met het nieuws dat grote baanwinkels langs de N44 er nooit zullen komen.





"Als gemeente kunnen we zelf niet ondernemen. Het zijn nog altijd de handelaars zelf die creatief, kwaliteitsvol en innovatief moeten zijn", zegt Pieter De Crem.





Afrittencomplex E40

"Maar als gemeente kunnen we wel een kader scheppen, om de middenstand zoveel mogelijk te ondersteunen. Met de bouw van het nieuwe afrittencomplex E40 wordt de gewestweg N44 nog interessanter voor grote ketens om daar een baanwinkel te openen. De aanvragen komen volop binnen. Maar we gaan die zonder uitzondering weigeren. Winkels horen volgens ons thuis in de zone vanaf de Lostraat tot aan het station. Ik ken andere gemeenten in de regio waar wel baanwinkels zijn, en dat heeft een nooit gezien leegzuigeffect op het centrum. Dat willen wij niet. Ketens zijn welkom, maar in kleinere panden in het centrum."





Parkeerplaatsen

Plaatselijk voorzitter Vincent Gozin en Oost-Vlaams voorzitter Jos Vermeiren kwamen samen naar het gemeentehuis om de eisenbundel af te geven. "De eisenbundel in andere gemeenten is een pak dikker, dus we moeten eerst en vooral toegeven dat Aalter vandaag al een gunstig ondernemersklimaat heeft", zegt Jos Vermeiren. "Toch is er specifiek in Aalter vraag naar een vlotte mobiliteit in het centrum, genoeg parkeerplaatsen en een goede communicatie wanneer de centrumwerken binnenkort starten. Ook de winkelstraat Stationsstraat moet gezelliger ingericht worden."





Werfcafé

Schepen van Middenstand Philippe Verleyen (CD&V) lanceert alvast het nieuws dat tijdens de centrumwerken een wekelijks 'werfcafé' zal gehouden worden, zodat handelaars op elk moment perfect ingelicht worden. "We proberen naar onze middenstand te luisteren", vult De Crem aan. "We hebben duizend gratis parkeerplaatsen in het centrum en alle bedrijfsbelastingen zijn afgeschaft. Dat de Stationsstraat gezelliger mag? Er is altijd plaats voor verbetering, en daar willen we ook naar luisteren. Alle suggesties om de winkelstraat aantrekkelijker te maken, zijn welkom. Ook al zal de lente onze winkelstraten sowieso al een stuk minder grijs maken", zegt De Crem nog.