Natuurverenigingen leggen eisen op tafel 14 mei 2018

De natuurverenigingen van het Meetjesland hebben een verkiezingsmemorandum opgesteld en laten de beleidsmakers weten hoe zij de natuur willen zien evolueren.





"Er zijn nog heel wat mogelijkheden om de groene ruimtes uit te breiden", zegt Koen Martens van Natuur en Partners Meetjesland. "Het aankopen en openstellen van natuurgebieden blijft belangrijk. Wij vragen om voor de aankoop van natuur jaarlijks voldoende budget vrij te maken. Het verbinden van verschillende stukken natuur is cruciaal."





Natuurpunt vraagt aan de gemeenten om initiatieven zoals Voedselteams en het opstarten van lokale boerenmarkten te ondersteunen. Ook het participeren in groene energieproductie is een strijdpunt.





Ook de mobiliteit in het Meetjesland moet anders. "Geef voorrang aan voetgangers, fietsers en collectief vervoer. Het project www.autodelenmeetjesland.be is een goede voorbeeld", zegt Koen Martens.





Natuurpunt en Partners vraagt om woonuitbreidingsgebieden te schrappen en ze een groene functie te geven zoals een park- of speelbos. "In de centra kan dan geopteerd worden voor kernversterking, onder meer met twee tot vier bouwlagen", klinkt het nog.





De volledige eisenbundel te lezen op www.NPMeetjesland.be/verkiezingen. (JSA)