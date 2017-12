Natuurpunt over kaap van 3.000 leden 02u37 0

Natuurpunt heeft in het Meetjesland de kaap van 3.000 aangesloten gezinnen overschreden. "In al onze gemeenten zijn drie tot zeven procent van de gezinnen lid van Natuurpunt", zegt Gaea Rysselaere. "We kennen echt een sterke groei. In 2009, bij de start van Natuurpunt en Partners Meetjesland, telde de vereniging in totaal 2.400 leden. Dat wil zeggen dat er jaarlijks gemiddeld tachtig nieuwe leden bij komen, en dat is toch heel wat. In 2017 werd zelfs een groei van 150 nieuwe leden genoteerd. Het draagvlak voor natuur en bos in het Meetjesland neemt duidelijk sterk toe." Meer informatie vind je





op www.NPMeetjesland.be. (JSA)