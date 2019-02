Natuurgebied Ganzeveld wordt één hectare groter dankzij Warmste Week Joeri Seymortier

14 februari 2019

11u48 0 Aalter Zondag wordt het natuurgebied Ganzeveld in Aalter een hectare groter, dankzij de opbrengst van de Warmste Week.

Natuurpunt plant op zondag 17 februari een hectare nieuw bos in Aalter. Het bos komt er dankzij de geldinzamelingsactie van het bedrijf Stihl, tijdens de Warmste Week. Ze verkochten houten schijfjes en mutsen en dat bracht 30.000 euro op.

“Er komt een hectare bos bij dat toegevoegd wordt aan het natuurgebied Ganzeveld”, zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Een hectare bos is goed voor 2.250 bomen. In het centrum van het bos is er plaats voor een geboortebos met 120 zomereiken. Elk kind dat het afgelopen jaar in Aalter geboren werd, krijgt zijn eigen boom. Naast de 120 geboortebomen worden er nog ruim 2.000 andere bomen geplant waaronder winterlindes, fladderiepen, hazelaars en wilde lijsterbessen. Dit stukje natuur zal ervoor zorgen dat zo’n acht ton koolstof per jaar niet in de atmosfeer terecht komt. En dat voor de komende 150 jaar.”

De kinderen van de Taborschool in Bellem komen alvast mee planten. Iedereen mag zondag komen helpen, tussen 10 en 16 uur, ter hoogte van Ganzeveld 79 in Aalter.