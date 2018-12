Na restaurantbezoek nog achter het stuur? Test het zelf met gratis blaaszakje Joeri Seymortier

15 december 2018

11u14 0 Aalter De restaurants van Aalter en Knesselare delen de komende maand weer gratis alcoholtesters uit bij de rekening.

Wie vanaf nu tot en met zondag 13 januari volgend jaar op bezoek gaat in een restaurant in Aalter of Knesselare, krijgt bij de rekening een gratis alcoholtester. “Drugpunt Smak wil de inwoners tijdens de komende feestperiode op een ludieke manier sensibiliseren”, zegt schepen van Communicatie Bieke De Neve (CD&V). “Voor je in de wagen stapt, kan je met een gratis alcoholtester controleren of het nog wel veilig is om achter het stuur te gaan zitten. Let op: het resultaat van de alcoholtester is enkel een indicatie, en is natuurlijk niet sluitend. Niet drinken is nog altijd de veiligste oplossing wanneer je nog moet rijden. Alle restaurants die meewerken, hebben op de drankenkaart ook een mooi alcoholvrij aanbod.”

De gratis ‘blaaszakjes’ zijn niet alleen te krijgen op restaurant, maar ook in het gemeentehuis van Aalter en Knesselare.